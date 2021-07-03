السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

العميد ياسر وهبة: «لسنا دُعاة حروب لكن إذا فُرض علينا القتال فنحن أهله» (فيديو)

جريدة الدستور

قال العميد ياسر وهبة، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونًا دائمًا بقدر أمتها، وتعي مصر جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأضاف العميد ياسر وهبة، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه أحيانًا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، لكن على السفن ألا تأمن غضبة الرياح، ورياح جيش مصر رياح رشيدة، لا تثور ولا تنتفض، إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي المصري والعربي.. فإنها تتحول إلى أعاصير لا تُبقي ولا تذر.وأضاف: "لسنا دُعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته، إذا فُرض علينا القتال دفاعًا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله ودروس التاريخ تؤكد للقاصي والداني، أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدًا أن تفرط في حق من حقوقها".

 

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