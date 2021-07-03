التفاف جماهيري في أسوان حول مصطفى خاطر في ختام أفلام المرأة (فيديو)

نجحت فرقة مسرح مصر بقيادة أشرف عبد الباقي على تقديم جيل جديد من الكوميديانات على الساحة الفنية مثل مصطفى خاطر ورفاقه على ربيع وأوس أوس وتوتا ومحمد أنور، وكلاً منهم شق طريقه فى تقديم أعمال كوميدية مختلفة مع نجوم الصف الأول إلاّ أن خاطر الوحيد الذي تنوعت اختياراته بين الكوميدي والتراجيدي، وكأنه يرفض أن ينحصر فى قالب واحد رغم أن القالب الكوميدي هو الأصعب في تقديمه.

مصطفى خاطر في ختام أفلام المرأة

وخلال تواجد خاطر منذ أيام فى ختام الدورة الخامسة مهرجان أسوان، ظهرت إنسانية الفنان الكوميدي وإيمانه الشديد بأن النجومية الحقيقية تأتي من الشارع ومن قلب الجمهور نفسه وهو ما جعله يظل لساعات قبل وبعد حفل ختام المهرجان يلبي كل طلبات محبّيه من خلال إعطاء صور تذكارية على طريقة "السيلفي" أو أن يقوم بنفسه بالتقاط الصور بجانب أحاديث جانبيه أجراها مع عدد كبير من جمهوره فى أسوان.

مصطفى خاطر في ختام أفلام المرأة

أثناء التفات الجمهور حوله بعد انتهاء الحفل رفض خاطر محاولات بعض المنظمين بخروجه من ساحة الجمهور والذهاب إلى داخل الفندق قائلاً: “أنا جاي علشان الجمهور وبحبهم أكتر ما هما بيحبوني من فضلكم أتركوني معهم”.

خاطر في سنوات قليلة، حقق قاعدة جماهيرية كبيرة فى محافظات مصر كلها من الإسكندرية حتى أسوان ليس سوى أن أعماله الفنية عبرت إلى قلوب الجمهور لأسباب عديدة أهمها أنه احترم عقول جمهوره وتنوع في أدواره ولم يكتف، فقط، بالمسرح والشكل الكوميدي وعدم اعتماده على الإفيهات المعلبة، لكنه خرج إلى الجمهور وهو يحمل بداخله الكثير سواء في نجاحه في التراجيدي مثلما ظهر في فيلم حرب كرموز وفيلم هروب اضطراري وينتظر خلال أيام عرض أحدث أفلامه"العارف" بجانب مواصلة تصوير فيلم " تماسيح النيل.

مصطفى خاطر في ختام أفلام المرأة

كانت آخر أعمال مصطفى خاطر فى السينما فيلم "ثانية واحدة" شارك في بطولته مع دينا الشربيني وتم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات مرتفعة.

مصطفى خاطر في ختام أفلام المرأة�

مصطفى خاطر في ختام أفلام المرأة�

مصطفى خاطر في ختام أفلام المرأة�