محامي جنوب الجيزة لـ رجائي عطية: كل الدعم والتأييد لقراراتك

التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، السبت، محامي قرية الشوبك الغربي، التابعة لنقابة جنوب الجيزة، في لقاء ساده الود والتقدير وخدمة الجمعية العمومية لمحامي الجيزة، ناقلين له دعم وتأييد جميع محامي جنوب الجيزة فيما هو قادم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعلى رأسهم عبد الحفيظ الروبي، و فاطمة الزهراء غنيم.

وأثنى المحامين خلال اللقاء على قرارات نقيب المحامين الأخيرة؛ حيث كان لها صدًا عظيمًا، خاصة هذا المتصل بالمعاش ولاقت استحسان جميع المحامين، مشيرين إلى أنهم جميعًا يدعمون ويقفون بجوار النقيب العام.

فيما تُعقد غدًا الأحد محاضرة بالدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى لنقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال مصر.

يقام المعهد تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وعضو المجلس إسماعيل طه.

يحاضر في محاضرة الغد، دكتور محمد حمزة، بعنوان دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات، ومحاورها كالآتي:

1- ماهية جـرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا.

2- الأحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الإلكترونيـة.

3- مدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات.

4- المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الإلكتـرونية.

5- الشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية.

6- طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

يشار إلى أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة.

وسبق أن عقدت لجنة المرأة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ورشة عمل تطبيقية على دورة «جرائم أمن المعلومات»، وذلك بناءً على طلب المتدربين من المحامين، بحضور مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، وفاطمة الزهراء مقرر لجنة المرأة، ومنظم الندوة، وسعيدة العكرمي، وكيلة نقابة المحامين بتونس- الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب- إلى جانب عددٍ من المحامين والمحاميات من مختلف المحافظات.