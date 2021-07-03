مصادر بالتعليم: فحص طلبات المتقدمين للصف الأول الابتدائى

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار فحص طلبات المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية.

وأكد المصدر في تصريح خاص، أنه حيث سيتم فحص الملفات للطلاب المتقدمين بداية من 1 يوليو 2021، ويستمر الفحص حتى 31 يوليو الجاري.

وشدد المصدر على أن يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب.

وأوضح المصدر أنه يتاح لجنة مختصة بكل مدرسة لتحديد إعداد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا وعلى مسئول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئى من خلال التطبيق الإلكترونى المعد للمدارس، طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2021-2022:

1- يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 6 سنوات ويجب ألا يزيد سنة عن 9 سنوات.

2- يجب على ولي الأمر كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية الأقرب لسكنه، حتى تكون أول رغبة في المربع السكني له وفق عنوان ولي أمر الطالب طبقاً لبطاقة الرقم القومي.

3- يتم تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 وفقا للرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

4- ضرورة كتابة بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

5- تعلن نتيجة التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يقوم الطالب بتسليم الملف ورقياً في المدرسة.

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة في تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 في التالي:

1- يقدم الطالب عدد 4 صور شخصية.

2- يقدم كل طالب شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3- يقدم الطالب دمغات التأمين الصحي.

4- ضرورة تقديم صورة من بطاقة الوالدين.

5- تقديم طابع مغي وطابع مهن تعليمية.

6- يجب على الطالب تقديم صورة من عملية التقديم الإلكتروني التي تمت عبر موقع وزارة التربية والتعليم وتشمل على 3 رغبات في 3 مدارس.

7- ضرورة تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

8- أخيرًا تقديم ملف به جميع أوراق التقديم.