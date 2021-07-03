«القراءة أقوى».. 4 كتب رياضية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

نشرت دار الوطن للنشر والتوزيع 4 كتب رياضية ولاقت إقبالا من جمهور معرض الكتاب.



الكتب هي: الجنرال محمود الجوهري لعمرو البانوبي، وحكايات منسية في ستاد القاهر لأمير عبد الحليم، والأهلي.. المبادئ أولا لكريم سعيد، والأهلي درب المنتقمين لمحمد فارس.



يأتي هذا في ظل العديد من الكتب الأخرى التي تتحدث عن الرياضة وأهمها: إمبراطورية إمام والذي سيصدر قريبا عن مؤسسة نهضة مصر، وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك دائما يوجد مكان للكتب الرياضية.



يشار إلى أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.



يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

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