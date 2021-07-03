السبب الثاني للوفاة بين الأطفال.. أسباب وعلاجات منزلية للإسهال

الإسهال من المشكلات المزعجة لدى الكثيرين، فإنه يحدث بسبب حركات الأمعاء وتستمر الحالة لبضعة أيام فقط، وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى الجفاف نتيجة فقدان الكثير من السوائل.

يعد الإسهال من المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، ففي هذا التقرير سلط الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي الأسباب والعلاجات المنزلية الفعالة.

الأسباب:

يرتبط الإسهال بعدد من الأسباب، فهي تشمل فيروسات مثل الفيروس المضخم للخلايا وفيروس التهاب الكبد وفيروس "نورووك" بالإضافة الي البكتيريا وبعض الطفيليات الموجودة في الطعام.

وهناك بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم وأدوية السرطان؛ تساعد بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بالإسهال.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر مرض الإسهال السبب الرئيسي الثاني للوفاة لدى الأطفال دون سن الخامسة، على الرغم من أنه يمكن علاجها والوقاية منها.

وأضاف تقرير منظمة الصحة العالمية، أن حوالي 1.7 مليار حالة سنويًا، كما يودي بحياة حوالي 760.000 طفل دون سن الخامسة كل عام.

العلامات والأعراض:

يظهر الإسهال عددًا من العلامات والأعراض، وتشمل برازًا مائيًا متكررًا، تشنجات وألمًا في البطن، حمى، بالإضافة الي النزيف، والدوار أو الدوخة.

وتشمل العلامات والأعراض عند الأطفال، الجفاف الثانوي للإسهال جفاف الشفاه أو تشققها أو جفاف الفم ، انخفاض في كمية البول أو لون البول الداكن، النعاس، انخفاض مستويات الطاقة، بالإضافة الي عدم وجود دموع عند البكاء.

العلاجات المنزلية:

الأدوية المضادة للإسهال المصممة لمواجهة الإسهال متوفرة في الأسواق؛ ومع ذلك قد يقوم بعض الأشخاص أيضًا بإجراء العلاجات المنزلية.

أوصى الاطباء بضرورة تناول الزبادي والزنجبيل، حيث يحتوي الزبادي على البكتيريا الحية مثل البيفيدوباكتيريوم واللاكتوباسيلوا أسيدوفيلوس، والتي تعيد البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

كما أن الزبادي والزنجبيل، يحارب البكتيريا السيئة التي تسبب الإسهال، لذا ينصح الأطباء بضرورة تناول كوب زبادي قبل النوم.