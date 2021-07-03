السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة في عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية ومخاصيص بعربات مكيفة وروسى وتحيا مصر، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومي بإجمالى عدد 131736 مقعد يومياً، لخدمة أهالي الوجهين القبلي والبحري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقرر اعتباراً من يوم 13/7/2021 حتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 بين القاهرة / أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالى، كما سيتم اعتباراً من يوم 14/7/2021 حتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالي، ويتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسبانى.

كما تقرر اعتباراً من يوم 13/7/2021 حتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة / أسوان، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالي، كما سيتم يوم 14/7/2021 حتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصلالقاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي، حيث يتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسباني.