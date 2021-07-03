السبت 03 يوليو 2021
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سياسي

برلماني: افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية إنجاز عسكري جديد يعزز قوة مصر

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح وتدشين قاعد 3 يوليو البحرية الضخمة في مطروح يعد جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس لتعزيز قوة مصر وتحديث الجيش المصري ومواصلة تعزيز قدراته متواصلة على الدوام.

أشار عباس خلال تصريحات له اليوم، إلى الامكانيات الضخمة للقاعدة البحرية 3 يوليو، والتي تم اختيار اسمها 3 يوليو تعبيرًا عن الاعتزاز الوطني الكبير بهذا اليوم، الذي صدرت فيه خارطة الطريق عام 2013، وتم إنهاء حكم الإخوان الإرهابيين بعد عام واحد في السلطة.

وشدد عضو مجلس النواب إلى أن قاعدة 3 يوليو البحرية، واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، ومهمتها تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحري والحفاظ على الأمن البحري.

وأكد النائب أن قاعدة 3 يوليو البحرية الضخمة رسالة واضحة إلى قوى إقليمية ودولية بقوة مصر وهيبة مصر، واستعداداتها لمختلف الظروف والأوقات، واستمرار تعزيز الآداء القتالي للقوات المسلحة المصرية، موضحا أن 3 يوليو إنجاز عسكري ضخم يضاف لسجل الإنجازات الوطنية المشهودة في مجال القواعد العسكرية المصرية.

النائب زكي عباس مجلس النواب إنجازات الرئيس السيسي قاعدة ٣ يوليو مطروح

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