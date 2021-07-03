«نورت مصر» يتصدر تويتر ترحيبًا بزيارة ولي عهد أبو ظبي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فعاليات المناورة قادر 2021، بقاعدة 3 يوليو البحرية بمرسى مطروح.



وغرد بن زايد قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "‏سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية. "

هاشتاج نورت مصر



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، فقال الفنان رامي جمال:" ‏‎‎نورت مصر ودائما ما نسعد بروؤيتكم واطال الله في عمركم ورحم الله الشيخ زايد صاحب السيره العطره ".

هاشتاج نورت مصر



وغرد آخر:" ‏‎‎طول ما الإمارات و مصر بخير .. نحن جميعاً بخير، قاعدة 3 يوليو البحرية .. الإمارات و مصر وطن واحد بعقل عربى وقلب وطنى عيد ميلاد سعيد".



وعلقت هالة مصطفى:" ‏‎‎نورت مصر يا بو خالد...مصر والإمارات هتفضل دائماً أيد واحدة ووطن واحد إلى الأبد ".



وعلق سعيد:"‏‎حفظ الله وطننا و قيادتنا الرشيدة ، جمهورية مصر العربية من أعز الدول الشقيقة على قلوبنا و عزها من عزنا وهي أحد أهم محاور الأمن في المنطقة و الوطن العربي. حفظكم الله و وفقكم لما يحب ربي ويرضى ولا عزاء لمن يدعي وجود خلاف عبر إعلامه المزيف. "



تأتي قاعدة ٣ يوليو ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي. وتقع القاعدة على إمتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تزيد عن (10) ملايين متر مربع، تحتوي القاعدة على رصيف حربي بطول (1000) متر وعمق (14) متر، وتشمل قاعدة "3 يوليو" (74) منشأة.