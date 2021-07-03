«التعليم» تفعل خدمة سداد الرسوم المدرسية للصفوف الأولى بمكاتب البريد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل خدمة سداد الرسوم المدرسية للصفوف الأولى، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بالرقم القومي للطالب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط التقديم بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2021-2022، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى نهاية يوليو في التالي:

1- يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 6 سنوات ويجب ألا يزيد سنه عن 9 سنوات.

2- يجب على ولي الأمر كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية الأقرب لسكنه، وذلك حتى تكون أول رغبة في المربع السكني له وفق عنوان ولي أمر الطالب طبقاً لبطاقة الرقم القومي.

3- يتم تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 وفقا للرابط الالكتروني المخصص لذلك .

4- ضرورة كتابة بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

5- تعلن نتيجة التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يقوم الطالب بتسليم الملف ورقياً في المدرسة.

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة في تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 في التالي :

1- يقدم الطالب عدد 4 صور شخصية.

2- يقدم كل طالب شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3- يقدم الطالب دمغات التأمين الصحي.

4- ضرورة تقديم صورة من بطاقة الوالدين.

5- تقديم طابع مغي وطابع مهن تعليمية.

6- يجب على الطالب تقديم صورة من عملية التقديم الإلكتروني التي تمت عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتي تشمل على 3 رغبات في 3 مدارس.

7- ضرورة تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

8- أخيرًا تقديم ملف به جميع أوراق التقديم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد أول يوليو لفحص الملفات للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى القادم 2021/2022، حيث سيتم فحص الملفات للطلاب المتقدمين بداية من 1 يوليو 2021، ويستمر الفحص حتى 31 يوليو الجاري، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقى للطالب.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القبول النهائى عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاء البيانات، ويتاح للجنة المختصة بالمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا وعلى مسئول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئى من خلال التطبيق الإلكترونى المعد للمدارس، طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.