بعد رحلة مايان السيد.. تعرف على جزر زنجبار وما يمكنك فعله لأول مرة هناك (صور)

حكمها العمانيون لقرون

تقضي النجمة الشابة، مايان السيد إجازتها الصيفية في زنجبار التي تقع داخل دولة تنزانيا، حيث نشرت مجموعة من الصور الرائعة على انستجرام بإطلالات مميزة تنوعت بين الفساتين بألوانها الزاهية، وبطبيعة الحال ظهرت بشعرها المجعد ذي الخصل الصفراء الطويلة.

وظهرت مايان برفقة بعض الحيوانات في جزيرة زنجبار، حيث التقطت فيديو وهي تحملها، وصور وهي بجانب الحمار الوحشي، كما نشرت بعض الصور الاستعراضية على البحر، وكانت ترتدي فستانا بلون الليمون.

مايان السيد

وفقا لموقع miss tourist يمكنك أنت أيضا القيام برحلة ممتعة داخل تلك الجزر التي تقع في قلب الساحل الشرقي لأفريقيا ولها تاريخ غني كمركز تجاري، حيث يعيش الناس بها منذ أكثر من 20000 عام، وتحتوي على ستون تاون التي تعتبر النقطة المركزية فيها، وكانت محكومة من قبل العديد من الحكام الاستعماريين، من البرتغال إلى عمان إلى بريطانيا العظمى، حتى استقلت في عام 1963.

كمركز تجاري تتمتع الجزيرة بالكثير من التأثيرات الثقافية من المستعمرين والتجار من الهند والدول العربية، كما أثرت العبودية على الجزيرة حيث تم استخدامها كميناء لإرسال العبيد إلى الخارج بينما عمل مئات العبيد أيضًا في المزارع في الجزيرة.

مايان السيد

يمكنك في ستون تاون زيارة القلعة القديمة وبيت العجائب كما أن معظم الفنادق هناك تقدم جولة يومية مجانا بصحبة مرشدين، حيث يمكنك التعرف على الهندسة المعمارية، وزيارة متحف العبيد.

المطبخ الزنجباري

بالنسبة إلى عشاق الطعام توجد بعض الأطباق المحلية مثل بيتزا زنجبار تُطوى العجينة لأعلى بحيث تكون جميع المكونات بالداخل ثم تُطهى في مقلاة معدنية ساخنة، يمكنك الحصول عليها بالدجاج أو اللحم البقري، وعادة ما تشمل البيض والجبن والبصل والفلفل والمايونيز، و يمكنك أيضًا الحصول عليها بالفلفل الحار، وبعض البائعين يصنعونها مع نوتيلا أو مانجو وجبن.

مايان السيد

برياني وبيلاو

لعمل البرياني يُطهى الأرز بشكل منفصل عن اللحم والصلصة، بمجرد الانتهاء من كل شيء، يتم دمج كل شيء ويتم تقديمه مع صلصة رائعة.

شوربة اورجو

يخلط بنكهات المانجو والليمون، وعادةً ما يحتوي على البطاطس.

شاي زنجبار

زنجبار معروفة باسم "جزيرة التوابل"، فهى تقدم شاي من التوابل يساعد على تطهير الحلق

ميشكاكي

المشكاكي عبارة عن كباب لحم حيث يتم تتبيل اللحم بالبهارات ثم يشوى، ويمكن طبخها مع الأخطبوط.

مايان السيد

يمكنك في زنجبار تجربة التزلج الشراعي وهو عبارة عن الركوب واقفًا على لوح تزلج صغير أو لوح ورقي وترك الرياح تسحبك، بينما تمسك بطائرة ورقية، كن على ثقة بأنك ستشعر ببعض الآلام في اليوم التالي.

يعتبر Paje أفضل مكان للتزلج الشراعي، ولكن يمكنك أيضًا أخذ دروس في شاطئ Nungwi أو شاطئ Jambiani.

لا يجب أن تنسى زيارة جزيرة السجن التي تقع قبالة ساحل ستون تاون وتُعرف أيضًا باسم جزيرة تشانجو، واستخدمت الجزيرة لإيواء العبيد المتمردين في ستينيات القرن التاسع عشر وكمكان لحجر الأشخاص المصابين بالحمى الصفراء.

في الوقت الحاضر، تعد الجزيرة وجهة سياحية لأنها موطن للسلاحف العملاقة، إنها ملاذ سلمي لهذه الأنواع الضعيفة. يقدر بعض الناس أن بعض السلاحف في الجزيرة عمرها أكثر من 150 عامًا.