ضبط 29 طن زيت طعام مجهول المصدر فى القليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية 29 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.