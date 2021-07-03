بدأ اليوم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات البلاستيك، التي تلقى في القمامة بعد استخدامها مرة واحدة.

وذكرة شبكة (دويتشه فيله) الألمانية أنه من المقرر أن تختفي من ألمانيا وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي جميع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الأسواق اعتبارا من اليوم حسبما تنص قاعدة فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر أدوات الطعام البلاستيكية منذ عام 2019.

ويؤثر الحظر على المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل أدوات المائدة والأطباق وقش الشرب وأعواد التقليب وأعواد مسحات القطن وعصي البالونات البلاستيكية، ولم يعد مسموحا بتداول عبوات وأكواب مشروبات مصنوعة من "الستايروفوم" في الأسواق.

وسيتعين اعتبارا من اليوم على تجار التجزئة استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الزجاج أو المعدن، فيما لا يزال من الممكن بيع المنتجات أحادية الاستخدام التي لا تزال متوفرة.. ويفترض الاتحاد الألماني للتجارة أنه لا تزال هناك "كميات كبيرة" سيحتاج القطاع إلى بيعها دون أن يفصح عن الكميات.

ألمانيا: حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام يدخل حيز التنفيذ

وإلى جانب حظر المواد المذكورة أعلاه، سيُفرض في ألمانيا وضع ملصقات خاصة بالمنتجات التي تُستخدم مرة واحدة، والتي لا توجد عروض بديلة لها، وتشمل هذه منتجات النظافة الشخصية وأكواب السفر المصنوعة من البلاستيك والسجائر ذات المرشحات البلاستيكية.

وتهدف الملصقات إلى تحذير المستهلكين من الأضرار البيئية التي يسببها البلاستيك وإرشادهم إلى التخلص الصحيح منها.. وتقع مسؤولية التنفيذ الوطني لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حظر أدوات المائدة البلاستيكية على عاتق الدول الأعضاء.

ووفقا لمتحدثة باسم البرلمان الأوروبي، فإنه لن تتوفر بيانات أكثر موثوقية بشأن وضع التنفيذ إلا بعد الموعد النهائي.