السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في الجيزة

ضبط زيت طعام
ضبط زيت طعام

تمكنت مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 3 أطنان زيت طعام معبأ داخل مخزن مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

 

وردت معلومات إلى العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مصنع يعمل بدون ترخيص يقوم بتعبئة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط 3 أطنان "زيت طعام"معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 600 عبوة "زيت طعام"مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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