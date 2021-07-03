قيادة الجيش اللبناني تدعو لعدم خلق أجواء تغذي الفتن وتمس بالسلم الأهلي

أكدت قيادة الجيش اللبناني أن المؤسسة العسكرية تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية العليا، وهمها الأول والأوحد هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكل ما تقوم القيادة به يندرج في هذا الإطار، داعية إلى عدم خلق أجواء من شأنها تغذية الفتن والمس بالسلم الأهلي.

وجاء ذلك في بيان رسمي اليوم ، تنفي خلال ما تناقله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باتصالات أجريت مع قيادة الجيش اللبناني.

واعتبر الجيش اللبناني - في بيانه - أن الهدف من هذه الأخبار إرباك الساحة اللبنانية وإحداث شرخ بين اللبنانيين، من خلال استغلال الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعصف بلبنان.

وأضاف أن كل ما يهم قيادة الجيش اللبناني أن تؤكّد أنّ الجيش يضع نصب عينيه المصلحة الوطنية العليا، وهمّه الأول والأوحد هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكل ما تقوم القيادة به يندرج في هذا الإطار.

وثمنت قيادة الجيش اللبناني عالياً الالتفاف الشعبي والسياسي مع الجيش، والذي تعبر عنه الاتصالات الداعمة التي تتلقاها المؤسسة العسكرية خصوصا لدعم المهام المتشعبة والصعبة التي يؤديها الجيش بكل حرفية وانضباط وصبر.

وكانت قد ضبطت مخابرات الجيش اللبناني كمية من الأسلحة والذخائر في بلدة بريتال شرقي لبنان اليوم السبت خلال عملية دهم منازل أشخاص شاركوا في مشاجرة وقعت الأسبوع الماضي في إحدى محطات المحروقات في المنطقة تخلله إطلاق نار.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنه "بتاريخ 3 / 7/ 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - البقاع، منازل أشخاص شاركوا بإشكال وقع في 29 / 6 / 2021 على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطّات المنطقة، وتخلّله إطلاق نار من أسلحة مختلفة ".

وأضاف البيان أن الدورية ضبطت "كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المئة دولار، إضافةً إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاغون".

وسُلّمت المضبوطات، بحسب البيان" وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في الإشكال".

ويذكر أن محطات الوقود في لبنان تشهد منذ أسابيع اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها لتلبية حاجاتهم بسبب انخفاض مخزونها، كما تشهد إشكالات يتخللها إطلاق نار أحيانا.

جدير بالذكر، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس، أفراد شبكة مؤلفة من لبنانيين وسوريين تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج".

وسُلمت المضبوطات، بحسب البيان "وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة".