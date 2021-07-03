«التنسيقية» تعد تقريرًا عن مشروعات الإدارة المحلية في 7 سنوات

رصدت لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما شهدته الإدارة المحلية في مصر خلال الـ7 سنوات الأخيرة من تطور تدريجي وتنفييد 6.5 مليون مشروع يوفر 7.3 مليون وظيفة لخدمة 38 مليون مواطن.

وقالت في تقريرها: "شهدت الإدارة المحلية في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة تطورًا تدريجيًا، فقد أوجدت القيادة السياسية حالة غير مسبوقة في القطر المصري عبر تنمية شاملة ومشروعات قومية في كل مكان بجميع القطاعات، من خلال عدة محاور".

تنسيقية شباب الأحزاب

أضافت:" أولها الإطار التشريعي حيث احتلت الإدارة المحلية في دستور 2014 مساحة كبيرة، وخُصصت لها المواد من 175 إلى 183، كما تم إصدار عدد من مشروعات القوانين الهامة بعد موافقة المجالس النيابية عليها كمشروع التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".

تنسيقية شباب الأحزاب

وتابعت "نجحت وزارة الإدارة المحلية خلال السبع سنوات الماضية في تنفيذ 6.5 مليون مشروع بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن ووفرت 7.3 مليون فرصة عمل".

وأردف التقرير التي أعدته اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه عبر مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تطوير الاف المنازل بالريف والقرى الأكثر احتياجا ومنح القروض الميسرة لشبابها وأهلها والتدريب الحرفي لهم، فضلا عن تنفيذ مشروعات خدمية كمستشفيات ووحدات صحية ومدارس".

تنسيقية شباب الأحزاب

وغيرت هذه المشروعات الضخمه حياة المواطن جذريًا، تم تنفيذها في البنية التحتية وقطاعات الكهرباء والطرق والخدمات والمرافق و امتدت بطول البلاد وعرضها فوصلت للصعيد وللقرى الأكثر احتياجا”.. كانت تلك نجاحات حققتها الإدارة المحلية خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد، لتعكس بصورة مباشرة اهتمام القيادة السياسية بالإنسان ورغبتها الحقيقة في تحسين جودة الخدمات المقدمة له.

للاطلاع علي التقرير: https://drive.google.com/file/d/1esfs2iiyy95tcfhRRckW5NflIsxITLnC/view