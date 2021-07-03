السبت 03 يوليو 2021
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سياسي

«مصر الحديثة»: قاعدة 3 يوليو البحرية تؤكد جاهزية القوات المسلحة

قاعدة 3 يوليو
قاعدة 3 يوليو

أشاد حزب مصر الحديثة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية، السبت، والتي تقع في نطاق منطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكدا أن هذه القاعدة تعمل علي حماية الأمن القومي المصري والعربي فى ظل التحديات المحيطة بالمنطقة بأكملها، وتؤكد جاهزية القوات المسلحة.

أضاف الحزب، في بيان السبت، أن هذه القاعدة تؤكد حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي ماتقوم به من تنمية وانجازات في مختلف القطاعات، لأنها تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الإستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري، مشددا علي أهمية تطوير التجهيز العسكري لصون مقدرات البلاد الاقتصادية.

أشار إلي أن هذه القاعدة ستكون داعمه بشكل كبير في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار مصر والدول العربية، لأنها تعتبر واحدة من أحدث وأهم القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

ويرجع تسمية قاعدة جرجوب العسكرية بقاعدة 3 يوليو البحرية تخليدا لرأي الشعب المصري وإرادته الذي حرر مصر يوم 3 يوليو 2013 من نظام مظلم إلى فجر جديد وساند الجيش إرادته وأعلنت القوات المسلحة رسميا انحيازها التام لثورة المصريين على ذلك النظام المظلم.

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