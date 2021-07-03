السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مخابرات الجيش اللبناني تضبط أسلحة وذخائر في بريتال

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

ضبطت مخابرات الجيش اللبناني كمية من الأسلحة والذخائر في بلدة بريتال شرقي لبنان اليوم السبت خلال عملية دهم منازل أشخاص شاركوا في مشاجرة وقعت الأسبوع الماضي في إحدى محطات المحروقات في المنطقة تخلله إطلاق نار.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنه "بتاريخ 3 / 7/ 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - البقاع، منازل أشخاص شاركوا بإشكال وقع في 29 / 6 / 2021 على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطّات المنطقة، وتخلّله إطلاق نار من أسلحة مختلفة".

وأضاف البيان أن الدورية ضبطت "كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المائة دولار، إضافةً إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاغون".

وسُلّمت المضبوطات، بحسب البيان "وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في الإشكال".

ويذكر أن محطات الوقود في لبنان تشهد منذ أسابيع اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها لتلبية حاجاتهم بسبب انخفاض مخزونها، كما تشهد إشكالات يتخللها إطلاق نار أحيانًا.

جدير بالذكر: أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس، أفراد شبكة مؤلفة من لبنانيين وسوريين تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج".

وسُلمت المضبوطات، بحسب البيان: "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

وكانت مخابرات الجيش اللبناني عثرت في وقت سابق على مواد متفجرة تزن ما يقارب الـ50 كيلو، في أحد المحال المهجورة ببرج حمود.

مخابرات الجيش اللبناني لبنان بلدة بريتال المحروقات الوقود

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وائل لطفي

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