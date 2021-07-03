«الإنقاذ النهري» يكثف جهوده لانتشال جثتي شابين غرقا بترعة ناصر بالبحيرة

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، جهودها لانتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا اليوم السبت، بمياه ترعة ناصر بمدينة النوبارية، جراء سقوط سيارتهما بمياه المشروع، وتم انتشال السيارة وجار البحث عن الجثامين وانتشالها من الترعة.

تلقى اللواء محمد والي،مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة في مياه ترعة ناصر بدائرة قسم شرطة النوبارية، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي، مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية، لمكان الحادث وتبين سقوط سيارة نصف نقل في مياه ترعة ناصر، ما بين الكيلو 75 الصحراوى وكوبرى أحمد بدوى.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد محمود رمضان الكومى، طارق نور على السجينى، مقيما قرية محلة بشر بمركز شبراخيت، وجار البحث عنهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وشهدت محافظة البحيرة صباح اليوم إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متعددة بالجسم، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون بالكيلو 125 اتجاه الإسكندرية ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أصابة كلا من " إبراهيم ماجد ياسين 19 سنة، محمد عوض فؤاد، 19 سنة، أحمد جلال خليل، 31 سنة، إبراهيم عبد العزيز عبد المقصود، 38 سنة، محمد عبد المرضى محمد، 44 سنة".

وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.