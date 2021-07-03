السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح في مخالفات البناء (صور)

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة السادسة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً بأن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إعطاؤها لأصحاب التصالح والتي تنتهى بنهاية يوليو الجارى.


وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الاستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح ، موضحاً تم حتى الآن فحص 2800 ملف، فيما وصلت عدد الملفات المقبولة إلى 1800 ملف ، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات، بينما تم معاينة 1700 ملف من إجمالي 20 ألف و 320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة.


وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب التصالح بإستيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة لمساعدة اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة بما يصب في صالحهم ، مؤكداً على أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9  ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح  بالكامل يحصل على خصم 25 % من المبلغ المطلوب. 

 

على جانب آخر، ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بضرورة الالتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار.


وأوضح محافظ أسوان أنه سيتم مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لزيادة عدد حمامات السباحة بمختلف مدن ومراكز أسوان نظراً لطبيعة الطقس الحار ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة رياضة السباحة بها ، وهو ما يتوازى مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بمواصلة فتح حمامات السباحة أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة هذه الرياضة للجميع وخاصة أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها. 

محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح
محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح
محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح
محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح
محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح
محافظ أسوان يعتمد المجموعة 6 من طلبات التصالح
أسوان محافظ أسوان مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللواء أشرف عطية

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وائل لطفي

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