السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعاوني الزراعي يخاطب شركات السكر بمراعاة العقود المبرمة مع المزارعين

ممدوح حمادة
ممدوح حمادة

وافق مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي برئاسة ممدوح حمادة مخاطبة رؤساء شركات السكر بمراعاة العقود المبرمة بين المزارعين وشركات السكر من حيث نسبة الشوائب ونسبة الحلاوة وبرامج التقليع وسرعة النقل.

وطالب المجلس خلال اجتماع اليوم بسرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث أن سعر الطن ٥٠٠ جنيه عن ١٦٪ درجة حلاوة مما ينعكس بالسبب على دخول المزارعين  وضرورة بحث شكاوى المزارعين المقدمة من الجمعيات بخصوص ارتفاع نسبة الخصوم عند تسويق المحصول وضرورة تفعيل دور اللجان الإشرافية المشكلة بمعرفة مديريات الزراعة.

وأكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة السيد القصير وزير الزراعة  لتعديل قانون التعاون الزراعي بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحضور المناقشات والحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، وأن الاتحاد سيقوم  باستضافة اللجنة المشكلة من قبل وزير الزراعة و المعنية بتعديل القانون  لمناقشة التعديلات المقترحة وتبادل الآراء داخل الإتحاد ووضع صياغة مناسبة تكون في صالح جميع المزارعين.

التعاوني الزراعى يخاطب شركات السكر بمراعاة العقود المبرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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