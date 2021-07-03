إنجلترا: ارتفاع إجمالي الملقحون ضد كورونا لـ65 مليونا

أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم السبت، تسجيل 250 ألفاً و 234 شخصاً حصلوا على لقاح فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 65 مليونا و 932 ألفاً و869 شخصاً.

وبحسب البيانات الرسمية وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية، فإنه تم تسجيل 107 الآف و 959 شخصا حصلوا على الجرعة الأولي من اللقاح فيما حصل 142 ألفاً و 275 شخصاً على الجرعة الثانية من اللقاح، وأخذ 37 مليوناً و 859 ألفاً و 897 شخصاً الجرعة الأولي من اللقاح، بينما حصل 28 مليوناً و 72 ألفاً و 972 شخصاً على الجرعتين.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.