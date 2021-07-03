195 ألف جنيه مبيعات هيئة الكتاب في يوم واحد بمعرض القاهرة الدولي
قال مصدر مطلع من داخل هيئة الكتاب، إن الهيئة حققت أمس الجمعة مبيعات بقيمة ١٩٥ ألف جنيه في يوم واحد وهو الرقم الأكبر في المبيعات منذ إنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وأشار المصدر إلى أن زوار معرض الكتاب هذا العام اثبتوا أنهم الفئة المستهدفة من المعرض وكلهم من محبي الكتاب والقراء وان الطفرة في المبيعات بهذا الشكل يؤكد القوة الشرائية وبالتالي سينعكس هذا على دور النشر بالكامل.
يشار إلى أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.
يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.
وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.