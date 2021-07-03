السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

195 ألف جنيه مبيعات هيئة الكتاب في يوم واحد بمعرض القاهرة الدولي

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي

قال مصدر مطلع من داخل هيئة الكتاب، إن الهيئة حققت أمس الجمعة مبيعات بقيمة ١٩٥ ألف جنيه في يوم واحد وهو الرقم الأكبر في المبيعات منذ إنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وأشار المصدر إلى أن زوار معرض الكتاب هذا العام اثبتوا أنهم الفئة المستهدفة من المعرض وكلهم من محبي الكتاب والقراء وان الطفرة في المبيعات بهذا الشكل يؤكد القوة الشرائية وبالتالي سينعكس هذا على دور النشر بالكامل.

 

يشار إلى أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.


يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم  756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا. 


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.


وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

هيئة لكتاب مبيعات هيئة الكتاب مصدر صالة ١ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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