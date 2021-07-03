السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

22 وفاة و932 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية : تسجيل 22 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقابل 28 وفاة في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 794 إلى 932.

وسجلت إيطاليا إجمالي وفيات بلغت 127637 منذ ظهور كورونا في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

كما سجلت 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الفيروس إلى 4 ملايين و260 ألفا و788 إصابة مؤكدة، من بينها 49 ألفا و358 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية.

الصحة الايطاليه إيطاليا كورونا فيروس كورونا اوروبا

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