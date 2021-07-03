السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس الممرض المتهم بالتحرش بربة منزل داخل مستشفى بالعمرانية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس ممرض بأحد المستشفيات الخاصة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتحرش بربة منزل وملامسة مناطق حساسة من جسدها خلال تلقيها العلاج، بعدما وردت التحريات التي أثبت صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ علي الفيديو محل الواقعة، كما أمرت باستدعاء الموظف المسئول عن الكاميرات لسماع أقواله حول الواقعة ومناقشته في محتوى الفيديو.

تفاصيل الواقعة كشفتها التحقيقات التي أجرتها النيابة والتي بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من ربة منزل تدعى "ر. ح. ح" تبلغ من العمر 38 عاما، تتهم ممرضا بأحد المستشفيات بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتهم يدعى " ح. ح . إ" يبلغ من العمر 25 عاما يعمل ممرضا بمستشفى خاص.

وأضافت التحقيقات: أنه تم التحفظ على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وبسؤال المبلغة أكدت أنها كانت تسير بصحبة زوجها وأصيبت بحالة من الاختناق "ضيق في التنفس"، وذهبت للمستشفى التي يعمل به المتهم، وبمجرد دخولها الطوارئ قام الموجودون بوضعها على سرير وتقديم لها الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وتركها زوجها لعدة دقائق وذهب للاستفسار عن حالتها من الطبيب المسئول.

وأشارت المبلغة إلى أنه في ذلك التوقيت حضر المتهم وقام بإغلاق الستارة الموضوعة حول السرير التي ترقد عليه، وفوجئت به يقوم بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها فصرخت، وتجمع الحاضرون، وأخبرتهم بما حدث، وتم التحفظ على الممرض وإبلاغ الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

التحرش حبس ممرض ملامسة مناطق حساسة ممرضا بمستشفى خاصة ضيق في التنفس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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