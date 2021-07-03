السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الآلاف في بوركينا فاسو يتظاهرون احتجاجا على تردي الواقع الأمني

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

تظاهر الآلاف السبت في مدن عدّة في بوركينا فاسو، بينها العاصمة واغادوغو، احتجاجا على "تردي" الواقع الأمني وللمطالبة بوضع حد للاعتداءات الجهادية التي تزداد دموية.


وهتف المتظاهرون في واغادوغو، "لا للانفلات الأمني"، "لا لتركنا لمصيرنا"، "لا للاعتداءات التي لا تنتهي" و"أين رئيس بوركينا فاسو؟".


وهذه المسيرات التي شاركت في الدعوة إليها أيضاً منظمات من المجتمع المدني، هي الأولى للمعارضة منذ انتخاب الرئيس روش مارك كريستيان كابوري لولاية جديدة عام 2020.


وقال زعيم المعارضة ايدي كومبويغو "اليوم تظاهر السكان احتجاجا على تردي الواقع الأمني"، مشيداً ب"تحرك ضخم في أرجاء البلاد رغم دعوات السلطة للمقاطعة".


وكان الرئيس كابوري دعا المنظمين إلى "إرجاء" مسيرات السبت.


وقال كومبويغو "خلال الولاية الأولى للرئيس كابوري" بين 2015 و2020 "أحصينا رسمياً أكثر من 1,300 قتيل و1,2 مليون من النازحين"، محذراً من أن "تكون الولاية الثانية أسوأ من السابقة إذ أحصينا أكثر من 300 قتيل منذ بداية العام".


وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 اعتداءات جهادية ذات وتيرة تصاعدية، تنسب إلى جماعات من بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.


وواجهت البلاد ليلة الرابع إلى الخامس من يونيو الاعتداء الأكثر دموية منذ 2015، مسفراً عن حصيلة تراوح بين 132 و160 قتيلاً في بلدة صلحان (شمال-شرق) بحسب المصادر.


وقال الناشط في المجتمع المدني اريستيد ويدراغو "في ضوء التطورات المريعة على الصعيد الأمني، حان وقت توجيه رسالة قوية إلى المسؤولين لإدراك مدى خطورة الوضع".


وفي اتصال هاتفي مع فرانس برس، قال متظاهر في مادجوري شرقي بوركينا فاسو، "أتظاهر كي يتمكن النازحون من العودة إلى بلداتهم والعيش بسلام".


وتتكرر التظاهرات الغاضبة في عموم البلاد منذ الاعتداء على بلدة صلحان.


وكان الرئيس البوركيني أعفى وزيري الدفاع شريف سي والأمن اوسيني كومباوريه من منصبيهما، ليتولى بنفسه وزارة الدفاع.

بوركينا فاسو اغادوغو كابوري كومبويغو بلدة صلحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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