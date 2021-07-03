«إرادة جيل» يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

حيّا حزب إرادة جيل، برئاسة تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

وقال الحزب، فى بيان السبت، إن افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، تعتبر واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأكد الحزب، في بيان صادر اليوم، أن هذه القاعدة تساهم وبشكل كبير في بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، إضافة إلى تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

أشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وتعد قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.