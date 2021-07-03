السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إرادة جيل» يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

حيّا حزب إرادة جيل، برئاسة تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

وقال الحزب، فى بيان السبت، إن افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، تعتبر واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأكد الحزب، في بيان صادر اليوم، أن هذه القاعدة تساهم وبشكل كبير في بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، إضافة إلى تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

أشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر. 

وتعد قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي. 

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

حزب إرادة جيل النائب تيسير مطر مجلس الشيوخ الأحزاب المصرية لرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة قاعدة 3 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

بن زايد: سعدت بافتتاح «يوليو 3».. ومصر تشهد إنجازات بارزة بقيادة السيسى

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

هنا «3 يوليو».. «الدستور» فى جولة داخل أكبر قاعدة عسكرية على البحر المتوسط

ممثلة بريطانية.. 10 معلومات عن ديانا أوبال التى ظهرت مع محمد صلاح

وحوش البحر.. لحظة خروج الضفادع البشرية أثناء مناورة «قادر 2021» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي