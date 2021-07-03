عمدة موسكو: تطعيم أكثر من 2.7 مليون شخص من سكان موسكو بلقاح كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، أن عدد متلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة الروسية بلغ 2.7 مليون شخص.

وأشار سوبيانين في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن عدد الذين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح في موسكو تجاوز 2.7 مليون شخص، مع تسجيل بين 60 إلى 70 ألف عملية تطعيم يوميا.

جدير بالذكر أن العاصمة موسكو سجلت، اليوم السبت، 2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك من ضمن 24 ألفا و439 إصابة تم تسجيلها في جميع أنحاء روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة تسجلها روسيا منذ 15 يناير الماضي.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.