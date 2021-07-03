السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يؤثر ديكور المنزل وألوانه على صحتك وحالتك المزاجية؟

ديكور المنزل
ديكور المنزل

عند تصميم منزلك، فإن تجاهل أدق التفاصيل يمكن أن يؤثر على صحتك وحالتك العاطفية، إذا شعرت يومًا بالمرض أو اندفاعًا فوريًا للطاقة عندما تدخل شقتك، فمن المحتمل أن ديكور منزلك له علاقة به.

يعرض موقع scoopempire التصميمات الداخلية الضرورية التي ستساعدك في الحفاظ على صحتك تحت السيطرة.

حجم منزلك

تجعل المساحات الصغيرة من الصعب التعبير عن نفسك، حيث تشعر أنك محصور في شقتك ويصبح التخلص من الفوضى أيضًا أمرًا صعبًا، مما يفسد مزاجك إلى حد كبير. 

من ناحية أخرى تسمح لك المساحات الكبيرة بالإبداع والتعبير عند تصميم شقتك يبدأ عقلك في الشعور براحة أكبر، ويمكنك التركيز أكثر، وهذا يكفي فقط لتجعلك تشعر بصحة جيدة.

إضاءة

يمكن للغرفة المضاءة بشكل صحيح أن تحسن مزاجك وتجعلك أكثر بهجة، على عكس الشقق المضاءة بشكل سيئ والتي تجعلك تشعر دائمًا وكأنك في الليل، فإن الغرف المضاءة جيدًا تجعلك تشعر بالنشاط والاستعداد لإنجاز مهامك اليومية.

ومع ذلك يجب أن تعلم أن الإضاءة الطبيعية تؤدي وظيفة أفضل في تحسين صحتك من الإضاءة الاصطناعية.

اللون

تساعدك الألوان النابضة بالحياة على الشعور بالبهجة وتنشيط المواد الكيميائية السعيدة في عقلك.

نسيج الأثاث وتصميمه

إذا كنت تريد الشعور بالهدوء والراحة في منزلك، فيجب مراعاة لون وملمس أثاثك، شراء الأثاث الذي يحتوي على ألوان تمثل الأحجار وعناصر الطبيعة الأخرى، والأثاث ذو الألوان الزاهية يجعل الشعور بالهدوء أمرًا صعبًا.

العطر

من المرجح أنك تقضي المزيد من الوقت في شقتك إذا كانت رائحتها طيبة، عطر جميل يجعل التنفس بعمق أمرًا سهلاً، يمكنك التأمل وتخفيف كل التوتر الذي تشعر به. 

يمكنك أيضًا تجربة العطور الطبيعية مثل الليمون والعنب والتفاح أيضًا إذا كنت تريد أن تنبعث رائحة شقتك مثل الطبيعة.

ديكور المنزل الحالة المزاجية الإضاءة المساحة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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