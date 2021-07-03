ضبط مصنع أحذية بالمحلة الكبرى يقلد العلامات التجارية (صور)

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات اليومية التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والتحريات السرية التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بالغربية حيث تشكلت لمتابعة الحالة التموينية بدائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أحذية بناحية مركز المحلة الكبرى يقوم بتقليد علامات تجارية غير مسجلة إدارة العلامات التجارية وتم التحفظ على كمية وقدرها ٥١٠٠ زوج أحذية مقلدة وعليها علامات تجارية غير مسجلة بإدارة العلامات التجارية وعدد 1.5 طن من المواد الخام دون بيانات تستخدم في صناعة الأحذية وتقدر قيمه تلك المضبوطات مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم كما تم المرور على بعض المخابز البلدية بدايةٔمرة بندر المحلة وقد أسفر المرور عن تحرير عدد خمسة محاضر إثبات حالة جميعهم نقص في الوزن القانوني للخبز البلدي المدعم.



كانت محافظة الغربية قد شهدت احتفاليه كبري وعرسا ثقافيا بالقصر الثقافي لمدينه طنطا حيث كرم الدكتور/ طارق رحمي محافظ الغربية كوكبة من طلاب مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربيه الذين اظهروا براعة وتفوقا مشرفا تخطي حدود الجمهوريه ليصل الي العالميه وكان التكريم للعشرة الذين احتلوا المراكز الاولي من طلاب الغربية.



وأكد المحافظ أن هذا التكريم يعد تكريما لتلك الكوكبه من ابنائنا مجرد رمز لتكريم جميع طلاب ومعلمي ومشرفي وأولياء أمور وموجهين وجميع المهتمين بمدرسه ستم الغربية.



وقال أحمد العوني مدير المدرسة أن هذا التكريم يعد تكريما لجميع العاملين بإدارة المدرسة بلا استثناء ولا يمكن أن يرمز التكريم لمنتسبي ستم غربيه فقط ولكن تمتد مظلته لتشمل جميع قادة ستم غربيه برئاسة د. محمد فاروق وجميع مستشاري المواد التعليميه جميعا ولذلك وجب على الجميع أن يفخروا بابنائهم مصدر فخرنا ومكمن عزنا شباب اليوم ورجال وعلماء وقادة المستقبل.