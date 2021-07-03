السبت 03 يوليو 2021
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سياسي

النائبة آية مدني تهنئ الرئيس السيسي بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

آية مدني
آية مدني

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل وشعب مصر العظيم بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

وقالت "مدني" في بيان لها، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تأتي ضمن سلسة الانجازات التي حققتها الدولة في المجال العسكري خلال الفترة الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو، كما إنها تضاف إلى الجهود العظيمة التي بذلتها القوات المسلحة والرئيس السيسي لحماية حدود البلاد وتحقيق الأمن والإستقرار في بلدنا العظيم مصر.

وذكرت النائبة آية مدني أن تسميتها بقاعدة 3 يوليو جاء تخليدًا لذكرى مساندة الجيش لإرادة الشعب المصري الحرة في 3 يوليو 2013، كما أنها تعتبر ثأرًا لحق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن البلاد وسقطوا دفاعًا عن حق الشعب.

وأضافت أنها تعتبر هذا الإنجاز العظيم هدية من الرئيس السيسي لشهداء القوات المسلحة البواسل، متابعة: "شكرًا سيادة الرئيس على الجهود التي تقوم بها لحماية أمن البلاد ففي ظل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لم تغفل عن الاهتمام بالجانب العسكري".

 وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر. 

وتعد قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات والمجهود الجوي. 

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

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