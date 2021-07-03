زيارات ومعايشات لمتدربي «البرنامج الرئاسي» بكفر الشيخ

للأسبوع السادس..

التقى الدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، ومتدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، بعدد من المسئولين بالمحافظة، للتعرف على طبيعة العمل بها، وذلك في مطلع الأسبوع السادس من تدريب المنضمين للبرنامج الرئاسي.

حضر المتدربان الاجتماع الذي عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعقبه لقاء محافظ كفر الشيخ، ونائب المحافظ بالمتدربين واستعراض لسير العملية التدريبية لمتدربي البرنامج الرئاسي وحجم الاستفادة واستعراض التطورات بمشروعات كلا المدربين والإطار الزمني للتنفيذ ومعوقات الانتهاء منها. والانطباعات التي كونها المتدربين عن المحافظة، أعقبه حضور الاجتماع التنسيقي الثالث لمشروع الخريطة التفاعلية الاستثمارية للفرص بالمحافظة بمكتب معاون المحافظ للتطوير والاستثمار، تلاه مرافقة معاون المحافظ للمشروعات القومية، أعقبه معايشة مكتبية للواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، أعقبها لقاء المتدربين بالمراقب المالي بالمحافظة، ورافقها خلال المعايشة كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، والتي ستستمر على مدار شهرين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أ ومديريات الخدمات.



وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

قال كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، ان المعايشة الميدانية في الأسبوع السادس من البرنامج، بدأت بحضور المتدربين الاجتماع الذي عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والذي بدأ بتكريم اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، تلاه مناقشة أبرز المطالب التي عرضها النواب وما تم اتخاذه من قرارات بشأنها.



وأعقبه لقاء محافظ كفر الشيخ، ونائب المحافظ بالمتدربين واستعراض لسير العملية التدريبية لمتدربي البرنامج الرئاسي وحجم الاستفادة واستعراض التطورات بمشروعات كلا المتدربين والإطار الزمني للتنفيذ ومعوقات الانتهاء منها، وكذا الانطباعات التي كونها المتدربين عن المحافظة، اعقبها حضور الاجتماع التنسيقي الثالث لمشروع الخريطة التفاعلية الاستثمارية للفرص بالمحافظة بمكتب محمد رأفت، معاون المحافظ للتطوير والاستثمار، أعقبها مرافقة معاون المحافظ للمشروعات القومية، لتفقد عدد من قطع الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية بنقل ولايتها للمحافظة، وبناء على المقترح المقدم من الدكتور وائل حنفي أحد متدربي البرنامج بالمحافظة ضمن التكليف بتطوير ملف الاستثمار المكلف به فقد تم دعوة ممثل من جهاز تنمية التجارة الداخلية لعرض تلك الفرص الاستثمارية عليه لطرحها على المستثمرين من قبل الجهاز برفقة ممثل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ومدير وحدة الجيومكانية بالمحافظة.

وأضاف السماحي، أعقبها معايشة مكتبية مع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، أعقبها لقاء المتدربين بالمراقب المالي بالمحافظة، جاء ذلك لتبادل الخبرات بينهم، لمتابعة آليات تنفيذ الملفات المكلف بها والاستفادة من عمق الخبرات المتراكمة بالمحليات في عدة أمور منها آليات التعامل مع الجمهور ومتلقي الخدمات، ومختلف المستويات الوظيفية وصولا إلى السلطة المختصة، وإدارة الأزمات والكوارث ودور المسؤول التنفيذي في الأحداث والمعلومات التي يجب أن يلم بها لإدارة الأزمات بشكل احترافي، وأهمية ترسيخ صورة ذهنية جيدة جدا عن المحافظة وعن المسؤولين بداخلها في كافة المحافل والمناسبات المختلفة وعدم السماح بأية تجاوزات في حقها، وضرورة مراجعة كل ما يعرض من مكاتبات ومذكرات يستلزم اتخاذ قرار فيها حتى لا تؤدي إلى توريط المحافظة أو المسؤول في أية التزامات غير قانونية او غير صحيحة، والاهتمام بأبسط الأمور ووضع قواعد صارمة لها للحفاظ على المسؤولين ووضع المحافظة بداية من البروتوكولات والمراسيم وصولا إلى الخدمات اللوجيستية "سيارات المحافظة، السائقين، الاستراحات" وغيرها من الملفات فضلا عن حضور عدد من اجتماعات على مدار اليوم بمدراء الإدارات بالديوان والمديريات الخدمية بالمحافظة.