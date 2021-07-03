«تعليم كفر» الشيخ تكرم معلمًا تعرض للتنمر لعمله مشرف نظافة بأحد المطاعم

«عسى أن يكونوا خيرًا منهم»

كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يوسف صابر، معلم التاريخ بمدرسة الوقف للتعليم الأساسي، وسط أسرته والعمال والعاملين بالمطعم الذي يعمل به، وأهدته مصحفاً، وعبرت عن فرحتها به، لأنه امتنع عن الدروس الخصوصية، واتجه للعمل كمشرف على العمال بأحد المطاعم.

واستجابت وكيل الوزارة لطلبة بنقله من مدرسة الوقف للتعليم الأساسي، والتي تبعد مسافة كبيرة عن محل إقامته ببيلا، إلى مدرسة مجمع رخا للغات، معبرا عن اعتزازه بالتكريم الذي ناله من وكيل الوزارة، ومن كل القيادات والمعلمين.

كان ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، وإبراهيم خضر، المدير العام للشئون المالية والإدارية، وسامح داود، مدير إدارة شئون الطلاب، هاني حمدان، رئيس غرفة العمليات، وجوزيف ميشيل، عضو إدارة المتابعة.

جدير بالذكر أن يوسف صابر، معلم الدراسات الاجتماعية، تعرض للتنمر عندما صورته إحدى السيدات أثناء كنسه أمام المطعم الذي يعمل به ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة منه لكونه معلم ويعمل مشرفا على عمال النظافة بمطعم، ولاقى تعاطفا مع عدد من المتابعين، وعندما علمت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قررت تكريمه.

على جانب آخر أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 5 يونيو، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظاً على حياة الطلاب.

واتخذت محافظة كفر الشيخ عدة إجراءات للحفاظ على صحة الطلاب خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، حيث جرى تعقيم وتطهير المدارس منعاً لانتشار فيروس كورونا، كما جرى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لتأمين المدارس خلال الامتحانات خاصة مدارس الفتيات، وتم التنبيه على مديري الإدارات والمدارس بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع مجالس المدن والجهات المعنية، لإجراء اختبارات الثانوية العامة، التي ستبدأ يوم 10 من شهر يوليو المقبل، مشدداً على تطهير وتعقيم 86 لجنة منهم 74 لجنة الكترونية و12 لجنة ورقية، موزعين بـ 12 إدارة تعليمية، يستقبلون 20 ألف و 102 طالب وطالبة ، منهم 18 ألف و 965 طالب وطالبة سيؤدون الامتحان الكترونيا وألف و137 طالب وطالبة يؤدون الامتحان ورقياً.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة واسعاف وكهرباء وامن وشركة اتصالات، ومياه شرب وغيرهم، وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.