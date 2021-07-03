إحباط محاولة تهريب أدوية سرطان داخل عبوات شاى مغلفة بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، محاولة راكب أجنبي حاول تهريب كمية من الأدوية داخل علب شاي، وأثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة إحدى شركات الطيران الخاصة القادمة من جروزني، استوقف محمد إبراهيم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات دوائية تكرارية داخل إحدي الحقائب، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد أبوالعز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا والذي وجد عبوات شاي كرتونية مغلفة بتغليف المصنع.

بالعرض علي أسامة محمد دياب مدير الجمرك كلف كل من محمد نسيم وولاء محمد فرغلي مأمورى الجمرك بفتح عبوات الشاي، مما أسفر عن ضبط كمية من أدوية الـcancer غالية الثمن مخفاة وسط الشاي، أمر "دياب" مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تأتي هذه الضبطيات المتتالية في ظل متابعة دورية وتشجيع مستمر من الدكتور محمد معيط وزير المالية.