السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي بكورنيش النيل بمدينة المنيا

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

وجه العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء وأجهزة وأقسام الوحدة المحلية بضرورة تكثيف الحملات لضبط حالات سرقة التيار الكهربائى والتوصيلات الكهربائية المخالفة من قبل الباعة الجائلين بكورنيش النيل والأكشاك والفاترينات والمخالفين من أصحاب بعض المحال والمتاجر والمقاهي وبخاصة الواقعة بنطاق كورنيش المنيا.

 

كلف رئيس المدينة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الكهرباء، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين برفعها وغلقها فوراَ وتوقيع الغرامات عليهم وذلك حفاظاَ على المال العام ومنع حدوث أزمات انقطاع التيار مجدداَ بسبب زيادة الأحمال، ومنعا لحدوث أخطار أو حوادث  قد تتسبب فيها هذه الوصلات العشوائية.

 

وقال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة إنه تم إزالة حالة لسرقة التيار الكهربائي، من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بمحاذة الكورنيش وعلى الممشى الاسفل بالكورنيش، مؤكدا على استمرار وعمل دوريات علي مدار الساعة لتفادي مثل هذه الحالات التي تحصل على التيار بالمخالفة عن طريق مد وصلات كهربائية غير قانونية بأعمدة الإنارة فضلا عن غلق جميع الفتحات الموجودة بأعمدة الإنارة والتي يمكن أن تسهل سرقة التيار.

 

وتابع نائب رئيس المدينة  إصلاح عطل بأحد أكشاك تغذية كورنيش النيل بسبب وجود الوصلات المخالفة لسرقة التيار. وتداول نشطاء الـ"فيس بوك"، صورة توضح توصيل غلاية مياه بكهرباء من عمود إنارة بأحد شوارع مدينة المنيا، وتسببت الصورة المتداولة في غضب الأهالي؛ بسبب ما وصفوه بخطورة كبيرة قد تلحق المارة.

 

وكانت محافظة المنيا، قد أعلنت قبل شهر، الانتهاء من إصلاحات كهربائية لعامود إنارة على كورنيش النيل، وذلك بعد أن نشر أحد المواطنين صور للعمود وخارج منه سلك كهربائي دون غطاء، وتسببه في تهديد حياة المارة من المواطنين وخاصة الأطفال بوقوع حالات صعق كهربائي.

المنيا حملات لضبط سرقة التيار الكهربائي كورنيش النيل بالمدينة الباعة الجائلين دكتور رجب قياتي العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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