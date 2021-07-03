العراق يسجل 5375 إصابة و25 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة العراقية 5375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في عموم البلاد إلى مليون و365 ألفا و211 إصابة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم السبت- أنه تم تسجيل 5094 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و260 ألفا و297 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17 ألفا و281 حالة بعد تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 183.03 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و119337.

حيث سجّلت الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30.5 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 وفاة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 65165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1857 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 18687469، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 521952 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعاً من 18 حالة في اليوم السابق.

وسجلت السلطات الصحية الروسية 24 ألفا و439 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و585 ألفا و799 حالة.