السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حفيد ولى عهد أبوظبى وهدية إلى الرئيس».. مشاهد من افتتاح «قاعدة 3 يوليو»

افتتاح 3 يوليو
افتتاح 3 يوليو

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو العسكرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي  لمصر، بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب. 

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية.

وبدأت مراسم افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بحضور الرئيس السيسي، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وترصد “الدستور” أبرز لقطات حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو. 
"الطفل الإماراتي" 
خطف حفيد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأضواء خلال حفل افتتاح قاعدة عسكرية بحرية مهمة، أقامتها مصر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

"هدية من قائد القوات البحرية للرئيس"
سلم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، هدية للرئيس السيسي، بعد انتهاء كلمته أثناء افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

"صور تذكارية مع ضيوف مصر"
حرص الرئيس السيسي على التقاط صور تذكارية مع ضيوف مصر الكرام ومن بين الضيوف الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

"صعود الرئيس للفرقاطة"
من أبرز المشاهد اليوم، صعود الرئيس السيسي الفرقاطة "الجلالة" واستمع إلى شرح تفصيلي كامل عن عمل الفرقاطة والقدرات الخاصة بها والمحتويات الموجود فيها والقوات القتالية، حيث دار نقاش الرئيس السيسي مع قادة الفرقاطة حول وضع الطائرات التي يمكن حملها على الفرقاطة.

اقتصاد العسكري مصر عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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