إنشاء شاطئ عام متكامل الخدمات لأهالى البحر الأحمر على 16 فدانا

بتكلفة 45 مليون جنيه

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن بدء المرحلة الثانية من تجديد الشاطئ العام (٤) بتكلفة ٤٥ مليون جنيه على مساحة ١٦ فدانا بمدينة الغردقة، لخدمة أهالى محافظة البحر الأحمر زائريها، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالبحر باسعار مخفضة، يتميز بتصميم أنيق وراقى ليستحق أن يكون أحد شواطئ المدينة السياحية العالمية .

وأضاف حنفي في بيان له، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التجديد بتطوير الكورنيش، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية وهى تجديد الشاطئ، حيث يتكونمن ٣ مناطق مختلفة اولهم الشاطئ العام "الخدمى" المتاح بأسعار مناسبة للأهالى لقضاء يوم مميز على شاطئ البحر الأحمر، والمنطقة الثانية تحتوى على مسرح ونافورة راقصة وعدد من الكافيهات لتقديم عروض ترفيهية، والقسم الثالث عبارة عن شاطئ خاص .

وأشار المحافظ إلى أنه تلقى العديد من المطالب سواء من خلال مقابلاته الشخصية للمواطنين فى جولاته، أو الرسائل على الصفحة الرسمية للمحافظة؛ بتوفير شاطئ عام للأهالي، وإنهاء معاناتهم من عدم وجود شاطئ عام لهم، تستطيع أسرة كاملة قضاء يوم به، بأسعار رمزية متاحة للجميع .



وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه تم عرض المشروع على رئيس الوزراء وتمت الموافقة عليه، وتم الانتهاء من تصميم الشاطئ، والبدء فعليا في أعمال التجديد والانتهاء منه بأقصى سرعة ممكنة .



محافظ البحرالأحمر: إنشاء كورنيش سياحي بطول 6 كيلو جنوبي الغردقة





وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء كورنيش سياحي بمدينة الغردقة يشمل تطوير الممشى السياحي القديم ليكون مربعا سياحيا كاملا، يخدم المدينة السياحية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر في تصريحات له اليوم، أن مشروع إنشاء الكورنيش يبدأ من امتداد ما بعد شارع الشيراتون السياحي منطقة فلفلة، وحتى ميدان المحمدي حويدق، ليكون كورنيشًا سياحيًا، ومن ثم تطوير منطقة الممشى السياحي الحالي بطول 6 كم، وأخيرًا المرحلة الثالثة تطوير المنطقة ما بين نهاية الممشى السياحي حتى ميدان سينزو، ليكون مربعا سياحيا متكاملا.

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