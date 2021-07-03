رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات افتتاح صالة اللياقة البدنية بكلية الطب البيطرى

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية لافتتاح أول صالة للياقة البدنية بمقر كلية الطب البيطري بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور بهاء الدين عبدالله القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحسين عزت مدير رعاية الشباب بالكلية.

وقال رئيس الجامعة إنه فى إطار خطة قطاع التعليم والطلاب بشأن تجهيز عدد من الصالات الرياضية بمختلف كليات الجامعة، فقد تم تخصيص الطابق الثالث بكلية الطب البيطرى بمقر الجامعة الجديد ليكون صالة للألعاب الرياضية، مضيفًا أن الهدف من ذلك يكمن فى حرص الجامعة على توسيع مساحة المشاركة في ممارسة الأنشطة البدنية، ولخدمة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ما يساهم في تحسين الأداء المهني والأكاديمي.



وأشار الدكتور بهاء الدين علي إلى أنه نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وفوائدها التي تنعكس على صحة وجسم الإنسان، كان من الضروري تخصيص صالة رياضية بالكلية، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والالتزام بها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع المتواجدين داخل الصالة من مدربين ومتدربين، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف حسين عزت أن مساحة صالة اللياقة البدنية تصل إلى ١٢٥ مترًا، وقد تم تزويدها بالعديد من الأجهزة الرياضية التى بلغت تكلفتها ١٥٠ ألف جنيه، وتضم جهاز كابل كروسو، جهاز سميث، وجهاز سحب عالى، جهاز تمرينات الأرجل أمامى وخلفى وجهاز فراشة، جهاز بنش أثقال، وجهاز أوربتراك، وأيضًا مشاية تريدميل، وجهاز تقوية باى ودمبلز متعددة الأوزان من ٢.٥ كيلو إلى ٢٠ كيلو، بارأوليمبى عدد ٤ وبار زجزاجى، ٢ وبار ١٦٠ سم، وحامل طارات أوزان مختلفة وبارات وكرات توازن balance / yoga ball

exercise /yoga mat، وميزان ديجتال وصندوق إسعافات أولية.