عمرو بدر: الموسم الشتوي مبشر وانتعاشه كبيرة في حركة السياحة الأمريكية

كشف عمرو بدر عضو غرفة الشركات السياحية وواحد من أهم العاملين في السوق الأمريكي، أن الموسم الشتوي لهذا العام سيشهد حركة انتعاشة غير متوقعة من السوق الأمريكي.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن هناك زيادة في الطلب على زيارة مدينة الأقصر خلال الأشهر المقبلة ابتداءً من سبتمبر.

وأكد بدر أن منظمي الرحلات الأمريكان في تواصل مستمر مع نظرائهم من الشركات المصرية، لمعرفة آخر المستجدات ومتابعة الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بتطبيقها، وذلك بهدف الاطمئنان ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحجوزات، قبل بدء الموسم الشتوي الذي يرفع من نسب الإشغالات الفندقية في مدينتي الأقصر وأسوان بالإضافة لزيارة الأماكن السياحية الثقافية بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه بالفعل بدأ استقبال الحجوزات خلال الفترة الماضية استعدادا لاستقبال الوفود الأمريكية.

وبحسب التقارير الصادرة عن الموقع الالكتروني للجمعية الأمريكية، فإن مصر تتصدر قائمة الوجهات الناشئة للسياح الأمريكيين في 2020، بناءً على الاستطلاع الذي يتنبأ باتجاهات السفر للسياح الأمريكيين اعتمادا على آراء وبيانات منظمي الرحلات السياحية الأعضاء في الجمعية.

وأوضح التقرير أن مصر ستكون بين أفضل الوجهات الناشئة لاستقبال السياح الأمريكيين .

وفي النصف الأول من عام 2018، استقبلت مصر 131 ألف سائح أمريكي من إجمالي 10 ملايين سائح وفقا لبيانات للإحصائيات الحكومية الرسمية.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار - خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أيام - تطرق إلى حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجاري، عبر منافذ الجمهورية المختلفة، وكشف عن الأسواق التي سجلت زيادة في عدد السائحين الوافدين لمصر خلال هذه الفترة، كما نوهّ إلى أجندة الفعاليات والأحداث التي سيتم إقامتها على أرض مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير السياحة والآثار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، مشيراً إلى أنها تستهدف إعادة إبراز مصر كوجهة سياحية عصرية تستحق الزيارة والتمتع بمقاصدها طوال السنة، والتعرف على ما تتيحه لزوارها من جميع أنحاء العالم من تجربة سياحية فريدة، بفضل ما تتمتع به مصر من مزيج يضم معالم التراث القديم، وصور الحياة الحديثة، وكذا الطبيعة الساحرة، لافتًا إلى أنه تم تسلم المسودة الأولى من الاستراتيجية، وجار وضعها في صورتها النهائية، وذلك خلال التعاون والتنسيق مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف بإعداد هذه الاستراتيجية، وذلك تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية العام الجاري.