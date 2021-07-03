تفاصيل طقس الأحد.. حرارة شديدة بسبب منخفض الهند

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن مصر ستشهد حالة من التقلبات الجوية وكشف شاهين، تفاصيل حالة طقس غدا الأحد، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الحالية.

تفاصيل حالة طقس غدا الأحد

كشف شاهين في تصريحات للدستور أن يكون طقس غدا الأحد شديد الحرارة على ويستمر ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، وتكون هناك عاصفة ترابية تقلل الرؤية الأفقية على جنوب مصر.

اشار شاهين أن طقس غدا الأحد ستكون مثل حالة الطقس اليوم السبت شديدة الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.

ويكون طقس غدا الأحد معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي أنحاء الجمهورية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بقيم من 3 إلى 4 درجات.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما يكون البحر الأحمر معتدل أيضًا والموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

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واشار شاهين الي وجود شبورة مائية خفيفة في صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري ويستمر ننشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.

وأوضح شاهين أن سبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.

ونصح شاهين المواطنين بكثرة تناول المشروبات الباردة وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس، مضيفة أن فترات سطوع الشمس تزداد مع عدم وجود سحب في السماء نهارًا.