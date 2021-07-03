السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إيبارشية طنطا تحتفل باليوبيل الذهبى للقمص بيشوى وديع

الأنبا بولا مطران
الأنبا بولا مطران طنطا

تحتفل إيبارشية طنطا للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا بولا مطران الإيبارشية، اليوم السبت 3 يوليو باليوبيل الذهبي وهو مرور 50 عامًا على سيامة القمص بيشوي وديع راعيًا لكنيسة الشهيد مار جرجس والأبرار بابي النجا بطنطا.

وترأس الأنبا بولا مطران الإيبارشية القداس الإلهي، صباح اليوم، بكاتدرائية طنطا للأقباط الأرثوذكس، احتفالاً بمرور 50 عامًا على سيامة القمص بيشوي وديع، راعي كنيسة مار جرجس وأستاذ اللاهوت الروحي بالكلية الإكليريكية بطنطا باليوبيل الذهبي لسيامته الكهنوتية، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية احتفالا بهذه المناسبة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

الأنبا بولا إيبارشية طنطا القمص بيشوي وديع اساقفة الكنيسة الأرثوذكسية اليوبيل الذهبي للقمص بيشوي

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