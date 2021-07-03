السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يخطر فلسطيني بإزالة السياج عن أرضه

الاحتلال يهدم منازل
الاحتلال يهدم منازل المواطنين

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من خربة الحمة في الأغوار الشمالية بإزالة سياج عن أرضه الزراعية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأخطرت شفهيا الفلسطيني صاحب الأرض بإزالة السياج من حول أرضه، المزروعة بالزيتون خلال ثلاثة أيام.

وقال دراغمة إن المواطن كان قد سيج أرضه قبل أيام، علما أن الأرض مملوكة له، ويمتلك أوراقا ثبوتية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت عضو الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطي ماري نيومان، عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقالت نيومان في تغريدة لها على موقع "توتير": "لقد رأينا تقارير مقلقة عن أوامر هدم لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية، مضيفة أنه لا يجوز إبعاد أي شخص قسرا عن منزله".

وأضافت نيومان أنها تحدثت في مجلس النواب وحثت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، على بذل كل ما في وسعها لوقف عمليات الإخلاء والهدم.

وسبق وأن دعت نيومان وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إدانة انتهاكات سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح، حيث نشرت فيديو عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان "احفظوا الشيخ جراح".

كما انتقدت نيومان أيضا في تصريحات سابقة لها حكومة الاحتلال في خطتها لتطعيم الإسرائيليين ضد كورونا التي تستثني ملايين الفلسطينيين من تلقي اللقاح.

 وقالت نيومان حينها: “إن إسرائيل ملزمة أخلاقيا وإنسانيا بضمان وصول اللقاح إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال”.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، قد صرحت قبل يومين، أن بلادها تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية، وأنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة، وهذا ينطبق أيضا على هدم المنازل.

وكانت نقابة المعلمين الأمريكيين بدأت في مؤتمرها، أمس الجمعة، بمناقشة مشروعي قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

فلسطين هدم المنازل الإحتلال الإسرائيلي السياج ناشط فلسطيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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