السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ممثلة بريطانية.. 10 معلومات عن ديانا أوبال التى ظهرت مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

ظهر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، رفقة دينا أوبال، الممثلة الهندية الحاصلة على لقب ملكة جمال العالم، لتكثر الأسئلة حول طبيعة العلاقة، ومن هي ديانا أوبال، ليتصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا في الساعات الاخيرة.

ونشرت أوبال الصور عبر حسابها معلقة: "في الجيم مع أفضل لاعب في العالم".

ويرصد "الدستور" في السطور التالية معلومات عن ديانا أوبال:

 1- ديانا أوبال هي ممثلة بريطانية من أصول هندية.

2- تبلغ من العمر 32 عاما.

3- كانت الفائزة بلقب ملكة جمال الهند في المملكة المتحدة. 

4- وتحمل لقب ملكة جمال العالم.

5- كانت أيضًا واحدة من رفقاء المنزل في برنامج «big brother» وإحدى المتسابقات في Fear Factor .

6- توفي والدها بسبب السرطان عندما كانت طفلة، وانتقلت إلى ميدلاندز عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها.

7- عملت كممثلة، شخصية تليفزيونية، سيدة أعمال، مخرجة.

8- حققت شهرة شعبية من خلال مشاركتها في البرامج التليفزيونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاركتها المتواصله في المسابقات العالمية.

9- تحب ديانا مجال عرض الأزياء والتمثيل. 

10- تمتلك ديانا الملايين من المتابعين عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وبنبرة ساخرة مزح المصريون مع محمد صلاح بتعليقات تتساءل عن غيرة زوجته عليه وعن سبب ظهوره مع الهندية، حيث قالت شيماء سعيد: "على أساس صدفة وكدة وإنك مش رايحة مخصوص عشان تتصوري مع ابننا، أما الهنود دول عليهم حركات"، وقال عارف محمد: "والله نيتكم سودة، محمد صلاح لاعب خلوق ومتدين".

وقال محمد خالد: "يا بختك يا أبو صلاح يا مشرفنا"، بينما قال أحمد نبيل: "محمد صلاح ده بيدي درس لكل الناس، العالم كله مبيحبش غير الإنسان الناجح، يعني بمعنى أصح متخليش حاجه توقفك عن حلمك وشغلك وطموحك، ولو قدرت تحقق كل دول هتلاقي العالم كله بيجري وراك، أما لو اكتفيتِ باللي عندك ومتعبتش يبقى هتفضل كومبارس.. ألا انهض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة".

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