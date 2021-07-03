السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعاوني الزراعي» يقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لـ 3 جمعيات بالشرقية

ممدوح حمادة رئيس
ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي

قرر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي تعيين مجلس إدارة مؤقت لثلاث جمعيات زراعية بالشرقية وجمعية زراعية بالمنوفية وزيادة وصرف حافز شهري 700 جنيه لكل العاملين بالاتحاد لمن أمضى عاما فأكثر بالاتحاد التعاوني مع الالتزام بالإنجاز في العمل وتنفيذ مايسند إليه من أعمال.

 

ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على إعادة الهيكلة بإدارات الاتحاد لتنظيم العمل بكل إدارة وفقا لمتطلبات، والنظر في تاجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد.

 

وكان مجدي عيسى عضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وعضو الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي قد أكد أن هناك مؤشرا جيدا على المشروع القومى لتنمية الريف َوالقرية  المصرية  الذي سيستغرق 3 سنوات حيث يبدأ تبطين الترع والمراوي وأن التعاونيات تأمل في عملية  تمهيد الطرق وتوصيل الصرف الصحي للقرى المرحومة  وتوصيل الغاز وإنشاء المدارس.

 

وقال عيسى لـ"الدستور" إن مشروع تنمية الريف المص ي يبدأ خلال شبكات الطرق ودخول شبكات الصر ف الصحي ومياه الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدا على ضرورة إشراك المرأة في عملية التنمية من خلال الأعمال اليدوية. 

 

وقال المهند محمود الطوخي عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، ورئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة،ان العمل في تطوير القرية المصرية بدأ بالفعل في القرى، مشيرا الى انه ان يكون العمل من خلال خطة شاملة من الكهرباء والصرف والغاز وعمل كل الاحتياجات الممكن التي تحتاجها القرية المصرية. 

 

وأضاف أن التعاونيات في الوقت الحاضر ليس لها دور في  تنمية وتطوير في الوقت الحالي وان العبء الأكبر يقع على الدولة بينما يمكن التعاونيات ان تشارك في تشجير وتجميل القرى وأيضا من خلال منافذ لبيع المنتجات الزراعية كخدمة للمزارعين لتسويق منتجاته وخدمة في نفس الوقت خدمة للمستهلك

التعاوني الزراعى يقرر تعين مجلس ادارة مؤقت لثلاث جمعيات بالشرقية وصرف حافز 700جنيه للعاملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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