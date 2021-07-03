السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى حملة تموينية.. ضبط 3.1 طن سمك وجمبرى فاسد بالجيزة

اسماك فاسدة
اسماك فاسدة

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 3.1 طن أسماك فاسدة وجمبري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالجيزة.. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد أحمد خيرت، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالجيزة بتخزين كميات كبيرة من الأسماك والجمبري منتهي الصلاحية داخل الثلاجة. 

وبإجراء التحريات تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم ضبط 3.1 طن "أسماك- جمبرى"، وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة حفظ السلع الغذائية دون ترخيص. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي محافظة الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 9256 عبوة أدوية متنوعة وجميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، دون فواتير أو مستندات، 835 عبوة أدوية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للأدوية الطبية دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.

وأكدت التحريات أن المتهم قام بحيازة وتخزين أدوية طبية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وبعضها منتهي الصلاحية، داخل مخزن غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية، بقصد طرحها بالأسواق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من القبض على صاحب مخبز سياحي بحوزته 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الزاوية الحمراء.

مباحث التموين الجيزة اسماك فاسدة جمبرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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