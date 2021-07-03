رفع 30 طن مخلفات بحي غرب وإزالة 20 حالة إشغال بحي وسط بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة والأتربة بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة والتي أسفرت عن رفع 30 طن مخلفات بحي غرب وإزالة 20 حالة إشغال طريق بحي وسط المدينة.

قال وليد فرحات رئيس حي غرب المنيا، إن الحي واصل أعماله بجميع الأقسام اليوم، بشن عدد من حملات رفع المخلفات الصلبة وتجمعات القمامة من شوارع الحي وبالطرق العامة وأعلى الكباري، حيث تمكن الحي من تكثيف اعمال النظافة اعلي كوبري المنصورة القديم والجديد وبطريق مصر أسوان وبشوارع عزبة شاهين، مؤكدا انتظام عمل منظومة النظافة وتواجد معدات الحي وجاهزيتها واستمرار رفع كل التراكمات والتجمعات بصفة دورية حيث تم رفع 30 طن بالوردية. الصباحية من عزبة الخشابة وبطريق مصر أسوان.

مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف أعمال رفع نقاط التجمع والتعامل مع أي تعديات بحي غرب المنيا على وجه الخصوص وبجميع الوحدات والقرى والشوارع والأحياء بالمنيا على وجه العموم.

وأضاف عرفات عبد الله رئيس حي وسط المنيا أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة عدد من التندات المخالفة بنطاق الحي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حيث أسفرت أعمال الحملة عن ازالة 20 حالة اشغال ما بين تندات ومضلات وبروز وإشغال رصيف.

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة من جميع شوارع وأحياء المدينة ومداخل القرى ورفع نقاط التجمع ونقلها للظهير الصحراوي مع إزالة جميع الأشغالات تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال النظافة لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة له مع الاستمرار في رفع الإشغالات بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين والقضاء علي ظاهرة الأزدحام والأختناق المروري وتطبيق الإجراءات القانونية علي جميع المخالفين.

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