السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وقعها الرئيس السيسى اليوم.. نص وثيقة افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية

السيسي
السيسي

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص وثيقة افتتاح "قاعدة 3 يوليو" البحرية بجرجوب بالساحل الشمالي الغربي، والتي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وجاء نص الوثيقة على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم شعب مصر العظيم، وانطلاقا من مسئوليتنا تجاه تعزيز القوة الشاملة للدولة وتعظيم القدرات المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها القوات المسلحة، ودورها في حماية مقدرات الدولة، واستكمالا لمسيرة تعزيز ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومتوكلا على الله، سبحانه وتعالى، نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب؛ لتمثل إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في نطاق الأسطول الشمالي، وتختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمين خطوط المواصلات البحرية، والمحافظة على الأمن البحري، باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي".

وقاعدة 3 يوليو البحرية درع مصر الشمالي

- مساحتها 10 ملايين متر مربع. 

- تبعد 140 كم عن ليبيا. 

- 170 ميل بحري عن قاعدة الإسكندرية البحرية. 

- 74 منشأة ومهبط طائرات. 

- 1000 متر رصيف حربي بعمق 21 مترا. 

- 2200 متر الرصيف التجاري بعمق 71 مترا. 

- برج لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا. 

- حاجزان للأمواج بطول 3650 مترا. 

- 5 مبان للإعاشة وفندق بمساحة 6300 متر مربع. 

- قاعة مؤتمرات تتسع لـ 700 زائر. 

- تتوافق قاعدة 3 يوليو البحرية مع "كود القواعد البحرية العالمية".

قاعدة 3 يوليو البحرية منطقة جرجوب الساحل الشمالي الغربي الفرقاطة الجلالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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