السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 126 جنحة ومخالفة تموينية في حملة بمحافظة سوهاج

مخالفة تموينية في
مخالفة تموينية في حملة

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عدة حملات تموينية مُكبرة خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر يوليو الجاري، على الأسواق والمخابز.

وذلك لضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة المواد الغذائية التي يتم تداولها بالاسواق، منعًا لتداول أية منتجات مجهولة المصدر أو مُنتهية الصلاحية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وأطفال محافظة سوهاج، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تداول حلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملات مديرية التموين بسوهاج خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر يوليو الجاري عن تحرير 126 جنحة ومخالفة تموينية، جاء بيانها كالتالي: 16 نقص وزن - 29 مواصفات - 6 تصرف - 6 توقف - 20 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - 17 عدم إعطاء بون - 2 عدم وجود ميزان - 12 غلق - 9 سجلات - 6 محاضر متنوعة أخرى، وكان ذلك في مجال المخابز.

وفي مجال الأسواق جاء البيان كالأتي: محضر منتجات مُنتهية الصلاحية - وأخر منتجات مجهولة المصدر - وجنحة منشأة دون ترخيص.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

على خلال الاول وزارة التموين سوهاج اطفال أسعار وزارة المخابز وقف تحقيق محافظة محمد ابراهيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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