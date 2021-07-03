السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية ترسل دفعة جديدة من المشتقات النفطية لمحافظة المهرة باليمن

السعودية ترسل مشتقات
السعودية ترسل مشتقات نفطية لليمن

وصلت إلى محافظة المهرة اليمنية، اليوم السبت، الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى اليمن بكميات بلغت 5500 طن متري من مادة الديزل؛ لتغذية محطات توليد الكهرباء في محافظة المهرة كافة، والتي تشمل 4000 طن متري مشحونة بحريًا، و1500 طن متري شُحِنَت عن طريق النقل البري؛ تغطيةً للاحتياج الشهري في المحافظة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تسهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي، وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.

كما تسهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، الأمر الذي يُحدث أثرًا إيجابيًا ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية.

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خُصصت له.

وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تسهم بمساعدة الحكومة اليمنية فى توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.

السعودية ترسل مشتقات نفطية لليمن
السعودية ترسل مشتقات نفطية لليمن
السعودية ترسل مشتقات نفطية لليمن
السعودية ترسل مشتقات نفطية لليمن
السعودية ترسل مشتقات نفطية لليمن
السعودية ترسل مشتقات نفطية لليمن
السعودية اليمن المهرة المشتقات النفطية دفعة جديدة الحكومة اليمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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